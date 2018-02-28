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Rum Bakan: Türkiye'ye karşı kimsenin kılı kıpırdamıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Akdeniz'de yaşanan doğalgaz gerilimi ile ilgili konuştu.

DHA | 28.02.2018 - 08:52..
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Rum Bakan: Türkiye'ye karşı kimsenin kılı kıpırdamıyor

Türkiye’nin, daha önce hiç duyulmamış önerilerle kendi görüşünü dayatmaya çalıştığını ileri süren Rum Bakan, bu önerilerin uluslararası hukukla, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ile hiçbir alakası olmadığını öne sürdü. Kasulidis, “En zoru da uluslararası toplumun bu örnekte Türkiye’nin güç kullandığını, güç kullanmakla tehdit ettiğini ancak kimsenin kılının kıpırdamadığını, görmezden gelmesidir" diye konuştu.

Yunanistan Yeni Demokrasi Partisi Kuzey Atina Milletvekili ve Dışişleri Bölümü Başkanı Yorgos Kumuçakos da, Avrupa Birliği'ne yönelik sert sözler kullandı ve AB'nin itibarının ortadan kaltığına işaret etti. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da Türkiye'nin Akdeniz'deki tavırlarının karşılığı olacağını ve bedelini pahalı şekilde ödeceğini savundu.

Rum Bakan: Türkiye'ye karşı kimsenin kılı kıpırdamıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis

"TÜRK MEYDAN OKUMASI, AB'YE KARŞI DA SÜRECEK"

Kıbrıs Rum Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kenardan perde önüne, Doğu Akdeniz’de kavşak ülke olarak Yunanistan' konulu konferansta konuşan Kasulidis, 'Türkiye’nin hiçbir engelle karşılaşmadan Doğu Akdeniz’i kontrol etmeyi başarıp başaramayacağı' yönünde sorular aldığını açıkladı. Kasulidis bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Doğu Akdeniz’de sadece çıkarı bulunan Kıbrıs ve Yunanistan da emin değil, üçlü işbirliği kurduğumuz ülkeler de. Çıkarları ve oynayacak rolleri olan Avrupa ülkeleri de bunda böyle karşılarında Türk meydan okumalarını bulacak."

Yunanistan Yeni Demokrasi Partisi Kuzey Atina Milletvekili ve Dışişleri Bölümü Başkanı Yorgos Kumuçakos da 'Türkiye’yi haddini aşmakla' suçladı. AB'ye yönelik sert eleştiriler yapan Kumuçakos, "Kıbrıs (Rum) münhasır egemenlik alanında bir Avrupa politikasının uygulanması engelleniyor. İlan ettiği politikasında istikrarlı olmak istiyorsa AB de Kıbrıs’ın bölgedeki taleplerini talep etmek zorundadır, aksi halde itibar meselesi ortaya çıkacak. Ankara’ya özlü mesajlar göndermezse AB’nin ne itibarı olacak?" diye sordu.

RUM PAPAZ TEHDİT ETTİ

Brüksel'deki temaslarını tamamlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de “Halkımızın beklentilerini haklı çıkaracak bir çözüme tehditler altında ulaşılması mümkün değildir.” dedi.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da Türkiye'nin Akdeniz'deki tavırlarının sonucu olacağını öne sürdü ve “Türkler de hata yapmaya başladılar ve bunu pahalıya ödeyecekler” şeklinde konuştu. Hrisostomos, “Biz sürekli hata yaparken şükür ki onlar da bir kez hata yaptılar. Bu hatayı çok pahalıya ödeyeceklerine inanıyorum.” dedi.

Rum Bakan: Türkiye'ye karşı kimsenin kılı kıpırdamıyor

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