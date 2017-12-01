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Başpikopos'tan Kıbrıslı Türklerin aslı Rum çıkışı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bağlı Başpiskopos Hristosmos'tan nefret dolu bir açıklama geldi. Türkler için "Ekonomik baskılar nedeniyle din değiştirmek zorunda kalmış Hristiyan Rum'dur"dedi.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 09:06..
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Başpikopos'tan Kıbrıslı Türklerin aslı Rum çıkışı

Kuzey Kıbrıs ile Güney yönetimi arasında müzakereler devam ederken, diğer yanda ise Rum tarafının onlarca yıllık nefreti her müsait ortamda dilleniyor. Rum yönetimine bağlı bir medya organında çıkan haberde Başpiskopos Hristosmos'un Türklere nefret kusan ifadeleri yer aldı.

Başpikopos'tan Kıbrıslı Türklerin aslı Rum çıkışı

"MÜSLÜMANLAŞTIRILMIŞ RUMLAR"

KKTC ile Rum yönetimi arasındaki "Müslümanlaştırılmış Rum" kavgası büyük bir tartışmaya neden olurken, tartışmanın en büyük etkenlerinden olan Başpiskopos Hristosmos çok tartışılacak bir açıklamanın altına imzasını attı.

Bir Rum medya organında yer alan ifadelerde Hristosmos'un Rum gençlerine, "Kıbrıslı Türkler aslında ekonomik baskılarla din değiştirmiş Hristiyan Rumlardır" ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLER

Başpiskopos ayrıca Türkiye'nin garantörü olduğu uzlaşı müzakerelerinden de çekilmesi gerektiğini söyleyen Hristosmos, Kıbrıs'a yerleşen Türk kökenlilerin Türkiye'ye dönmesi durumunda Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm olabileceğini belirtti.

Kısa süre içerisinde Rum siyasilerden tepki toplayan iki devletli çözüm sözlerine daha sonra açıklama getiren Hristosmos, "Ben çocukların anlaması için devlet ifadesi kullandım, iki kurucu devleti, federalliği kastettim" diyerek sözlerini adeta kıvırdı.

KKTC YÖNETİMİNDEN SERT CEVAP

Başpiskoposun nefret dolu söylemlerine cevap gecikmedi. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Başpiskopos Hristosmos, Kıbrıs Türk halkını aşağılayıcı tavırlarını sürdürürken, saygı sınırları ile birlikte haddini de aşmıştır" ifadelerini kullandı.

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