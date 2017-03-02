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Rum Kore gazisi uzun yıllar maaş almadı

Hayatını kaybeden Kore gazisi Rum İlya Banagos'un "ben vatan için savaştım" diyerek gazilik maaşına başvurmadığı ortaya çıktı.

02.03.2017 - 09:21
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1950-53 arasında yaşanan Kore Savaşı’na katılan Türk Tugayı’nda savaşan 3 Rum asıllı Türk askerinden biri olan Kore gazisi İlya Banagos, 3 gün önce 86 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

1931 DOĞUMLU

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde Zeytinliköy’de 1931 yılında dünyaya gelen İlya Banagos, küçük yaştayken baba mesleği olan kasaplığa merak sardı. 20 yaşına geldiğinde askere gitti. Vatani görevine Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde başlayan Banagos, askere alınmasından 1 yıl sonra bin kişilik birlikle Kore’ye savaşa gitti.

O birlikte İlya Banagos gibi Gökçeada’daki Tepeköy ve Dereköy’de yaşayan 2 Rum asıllı Türk askeri daha vardı. Kore’de savaşan Gökçeadalı 3 Rum askerinden artık 3’ü hayatta değil.

Rum Kore gazisi uzun yıllar maaş almadı

MAAŞ İÇİN BAŞVURMADI

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Kore’de 11 ay makineli tüfek yardımcısı olarak cephede savaşan Ilya Banago, yaralandı ve 1 yıl sonra Türkiye’ye döndü. İlya Banagos’a Türkiye’ye dönüşünde gazilik unvanı, Gazi ve Hizmet Madalyası verildi. Kore Milli Savunma Bakanlığı ise Banagos’a bu zamana kadar 3 madalya gönderdi.

Ilya Banago, gazi olmasına rağmen uzun süre maaş için devlete başvurmadı. “Ben unvan, maaş, nam için değil vatan için savaştım” diyen Banago’ya maaşı yıllar sonra, 1991 yılında bağlandı.

Rum Kore gazisi uzun yıllar maaş almadı

Rum Kore gazisi uzun yıllar maaş almadı

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