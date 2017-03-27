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Rum liderin imzası Merkel'i güldürdü

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis’in Roma’da düzenlenen zirve toplantısı kapsamında bildirge metnine attığı imza alay konusu oldu.

27.03.2017 - 16:52
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Rum liderin imzası Merkel'i güldürdü

İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan törende AB’nin kuruluş anlaşması, liderler tarafından yeniden imzalandı.

Liderler tek kürsüye çıkarak, imzalarını attı. 3’üncü sırada kürsüye çıkan Rum lider Anastasiadis oldukça büyük bir yazıyla defteri imzaladı.

MERKEL İMZAYI GÖRÜNCE GÜLMEYE BAŞLADI

Törenin ardından kürsüye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, geniş bir yer kaplayan ve bir üst sıradaki Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın imzasını da örten Anastasiadis’in imzasına gülmeye başladı.

Rum liderin imzası Merkel'i güldürdü

İmza ve büyüklüğünü komik bulan Almanya Başbakanı, yanına Fransa Cumhurbaşkanı ve diğer liderleri çağırarak Anastasiadis’in imzasını gösterdi. Liderler, imzayı tebessümle karşıladı.

Rum liderin imzası Merkel'i güldürdü

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