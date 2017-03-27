İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan törende AB’nin kuruluş anlaşması, liderler tarafından yeniden imzalandı.

Liderler tek kürsüye çıkarak, imzalarını attı. 3’üncü sırada kürsüye çıkan Rum lider Anastasiadis oldukça büyük bir yazıyla defteri imzaladı.

MERKEL İMZAYI GÖRÜNCE GÜLMEYE BAŞLADI

Törenin ardından kürsüye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, geniş bir yer kaplayan ve bir üst sıradaki Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın imzasını da örten Anastasiadis’in imzasına gülmeye başladı.

Rum liderin imzası Merkel'i güldürdü



İmza ve büyüklüğünü komik bulan Almanya Başbakanı, yanına Fransa Cumhurbaşkanı ve diğer liderleri çağırarak Anastasiadis’in imzasını gösterdi. Liderler, imzayı tebessümle karşıladı.