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Rum medyası: Türkler doğalgaz buldu

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin ada çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda doğalgaz yatağı tespit ettiği ileri sürüldü.

30.10.2017 - 11:19
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Rum medyası: Türkler doğalgaz buldu

SONDAJ GEMİSİ GELECEK

Rum Fileleftheros gazetesi, son yıllarda Kıbrıs çevresindeki Doğu Akdeniz sularında sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin ayrıntılı haritalar çıkardığını, sondaj gemisinin doğalgaz yatağı bulunan Kapraz yarımadası açıklarına 2018'in ilk aylarında geleceğini yazdı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak da bir süre önce Türkiye'nin kendisine ait sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de sondaj yapacağını açıklamıştı.

Rum medyası: Türkler doğalgaz buldu

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Barbaros Hayrettin Paşa gemisine ziyareti)

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara Mehterli yanıt

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