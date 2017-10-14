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Rumeli Hisarı sahilinde yangın

Sarıyer- Rumeli Hisarı sahilinde yangın çıktı, dumanlar köprüye ulaştı.

14.10.2017 - 09:43
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DHA'nın geçtiği habere göre; İstanbul'da Rumeli İskelesi'nin hemen yanında bulunan restoran sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Restoranda bulunan 3 çalışan dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı. Alev alev yanan restoranı söndürmek için çok sayıda  itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Rumeli Hisarı İskelesi'nde yangın çıktı- VİDEO

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alevler karşı yakadan da görüntülenirken göğe yükselen dumanlar adeta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü sardı. Yangın yaklaşık yardım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Restoranda itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Rumeli Hisarı sahilinde yangın

İSKELE Mİ, RESTORAN MI?

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları restoran değil, Tarihi Rumeli Hisarı iskelesinin yandığını söyleyerek üzüntülerini dile getirdi.

Rumeli Hisarı sahilinde yangın

Rumeli Hisarı sahilinde yangın

Rumeli Hisarı sahilinde yangın

Rumeli Hisarı sahilinde yangın

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