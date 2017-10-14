Rumeli Hisarı sahilinde yangın

DHA'nın geçtiği habere göre; İstanbul'da Rumeli İskelesi'nin hemen yanında bulunan restoran sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Restoranda bulunan 3 çalışan dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı. Alev alev yanan restoranı söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Rumeli Hisarı İskelesi'nde yangın çıktı- VİDEO

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alevler karşı yakadan da görüntülenirken göğe yükselen dumanlar adeta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü sardı. Yangın yaklaşık yardım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Restoranda itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

İSKELE Mİ, RESTORAN MI?

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları restoran değil, Tarihi Rumeli Hisarı iskelesinin yandığını söyleyerek üzüntülerini dile getirdi.