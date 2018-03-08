Rumeli ve Anadolu Yakası’nı tanıtan yegane kitap

Ermenice aslından yapılan çevirisi ve Ferit Edgü’nün önsözü ile raflarda yerini alan Boğaziçi Sayfiyeleri Boğaziçi’nin hem Rumeli hem de Anadolu Yakası’nın tarihi ve coğrafyasını tanıtan yegane araştırma kitabı.

Basılması için uzun yıllar bekleyen bu eser doğası ve coğrafi konumu kadar tarihiyle de ilgi çeken Boğaziçi’ne bir başka gözle bakmanızı sağlıyor.

Unutulmuş adlarla, artık izleri bile kalmamış kalıntılarla, kimi zaman bomboş köşeleriyle bambaşka bir Boğaziçi. Kısacası betonlaşma çağından önceki Boğaziçi, burada az bulunur bir başyapıt gibi önümüze seriliyor.

Boğaziçi Sayfiyeleri kitabını dünya gözüyle görüp, bir nüshasını, Venedik’teki St. Lazarro Adasındaki (kitabın ilk baskısının yapıldığı yer) Mikhitarist Manastırına teslim edebilecek miyim? Eğer bunu başarabilirsem, İnciciyan’ın bu, elinizde tuttuğunuz (umarım) kitabının yeni bir yaşam öyküsü başlamış olacak.

"Ben bu serüvenin halkasından başka bir şey değilim. Kitabın kendisi ise bir aşktır. Boğaziçi aşkı. Anlattığım bu küçük serüvenin içinde yer alan kişileri toplayan, bir araya getiren tılsım da bu olmalı.”

Ferit Edgü / Yazar, çevirmen, eleştirmen



Yazar: G. V İnciyan

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Derhayr Z.

Hazırlayan: Orhan Duru

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 215

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