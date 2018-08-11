Rumen polisine uçan tekme

1 Almanca ikinci yabancı dil olsun önerisi Türkiye’de atama bekleyen Almanca öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığından, Almanca’nın ortaokullarda ikinci zorunlu yabancı dil olmasını talep ediyor.

2 Van'da yola tuzaklanan bomba tespit edildi Van'ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.

3 Beşiktaş'ın toplam borcu Beşiktaş'ın toplam borcu 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olarak açıklandı.

4 Şehidin intikamının alındığı polis telsizinden duyuruldu Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu.

5 Kaldırım taşıyla hastanelik etti, serbest kaldı Kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek Tuğçe Koçaş'a kaldırım taşıyla saldıran Okan Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Ordu sahili havadan görüntülendi Ünye'de etkili olan yağmur sonucu, kentte sel yaşanırken, akıntıya kapılan odun parçaları da sahile vurdu. Sahilde kızıl bir görüntü oluştu.