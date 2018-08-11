Rumen polisine uçan tekme

Göstericiler hükümetin son hazırladığı yargı reformunda yapılan değişiklikleri ve yolsuzluklarda adı geçen isimlerin hala hükümette olmasını protesto etti.
Hükümet binasına girmeye çalışan kalabalığa müdahale eden Rumen polisi göz yaşartıcı gaz kullandı.
100 KİŞİ YARALANDI
Müdahale sırasında aralarında güvenlik güçleririn de bulunduğu 100 kişi yaralandı, onlarca kişinin gözaltına alındı.
POLİSE UÇAN TEKME
Şiddetli çatışmaların yaşandığı olaylarda bir göstericinin polise uçan tekme attığı görüntüler de kameralara yansıdı.