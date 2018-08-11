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Rumen polisine uçan tekme

Romanya’nın başkenti Bükreş'te binlerce kişi, hükümeti protesto etti.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 11:35..
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Göstericiler hükümetin son hazırladığı yargı reformunda yapılan değişiklikleri ve yolsuzluklarda adı geçen isimlerin hala hükümette olmasını protesto etti.

Rumen polisine uçan tekme

Hükümet binasına girmeye çalışan kalabalığa müdahale eden Rumen polisi göz yaşartıcı gaz kullandı.

100 KİŞİ YARALANDI

Müdahale sırasında aralarında güvenlik güçleririn de bulunduğu 100 kişi yaralandı, onlarca kişinin gözaltına alındı.

Rumen polisine uçan tekme

POLİSE UÇAN TEKME

Şiddetli çatışmaların yaşandığı olaylarda bir göstericinin polise uçan tekme attığı görüntüler de kameralara yansıdı.

Protestocu polise uçan tekme attı

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