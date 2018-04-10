Rumlar Akkuyu'dan rahatsız

Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atmıştı.

Temel atma töreninin üzerinden saatler geçmeden açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı; nükleer santrali yaptırmayacaklarını, konuyu önce AYM'ye sonra da AİHM'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

RUMLAR CHP'DEN Mİ ÖĞRENDİ

20 milyar dolarlık yatırım nedeniyle Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet edecek olan CHP'den sonra, benzer bir adım da Rumlardan geldi.

PANİK YAPTILAR

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, santralin yapımının çok tehlikeli olduğunu kendilerinin de bu tehlike ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

AB'Lİ DOSTLARINA ŞİKAYET

Santralin durdurulması için protesto hazırlığında olduklarını ifade eden Prodromou, durumu Avrupa Birliği'ne taşıyacaklarını söyledi.