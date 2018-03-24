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Rumlar KKTC'de üretilen mozaiklerden rahatsız

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Limasol Teknik Okulu'nun zemin kaplamasındaki mozaiklerin KKTC'de üretilmesi Rumlarda kriz yarattı.

DHA | 24.03.2018 - 16:00..
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Rum medyasında yer alan haberler üzerine okul yönetimi acil bir toplantı yaptı ve mozaiklerin sökülmesi kararı aldı. Rum Fileleftheros Gazetesi haberi, “İşgal bölgelerinden mozaikler okuldan çıkarılıyor” başlıklığı ile verdi.

MOZAİKLER TÜRK ORDUSUNA DESTEK SAĞLIYORMUŞ

Gazeteye açıklama yapan okul müdürü Andreas Marankos, kullanılan mozaik kaplamaların, teknik birimin belirlediği standartlara uygun oladığının saptandığını savundu.

Rumlar KKTC'de üretilen mozaiklerden rahatsız

Habere göre, okul için belirlenen standart zemine sadece, Rum tarafında üretilen çift katlı mozaik döşenmesi öngörüldü. Rum medyasında; alınan döşemelere ödenen paraların Türk ordusuna destek anlamına geldiği de öne sürüldü.

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