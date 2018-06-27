taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6269
EURO
5,3503
ALTIN
186,29
PETR
77,2400

Rumlar Türkiye'ye inanılmaz bahane

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alınan akaryakıta ambargo kararı aldı.

İHA | 27.06.2018 - 23:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

DQW

Türkiye’de Türk lirasının euro karşısında değer kaybetmesinin ardından Rumların KKTC’den akaryakıt alımının artması nedeniyle, Rum tarafı akıl almaz bir uygulama başlattı.

KÖTÜ GAZ SALINIMI BAHANESİ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC’den akaryakıt alınmasının yeşil hat tüzüğüne aykırı olduğu ve kuzeyden alınacak her türden akaryakıtın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde uygulanan kurşun standartlarının üzerinde olduğunu ve atmosfere kötü gaz salınımı yaptığı gerekçesiyle yakıt alımına yasak getirdi.

Rum resmi makamları buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınacak her türlü akaryakıta karşı para cezası ile araca el koymaya kadar sert tedbirler yürürlüğe koydu. Kuzeye geçen Rumlar, yakıt alındığı tespit edilirse 3 bin euro ceza ve aracına el koyma ile karşı karşıya gelecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM