Rumlar Türkiye'ye inanılmaz bahane

Türkiye’de Türk lirasının euro karşısında değer kaybetmesinin ardından Rumların KKTC’den akaryakıt alımının artması nedeniyle, Rum tarafı akıl almaz bir uygulama başlattı.

KÖTÜ GAZ SALINIMI BAHANESİ

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC’den akaryakıt alınmasının yeşil hat tüzüğüne aykırı olduğu ve kuzeyden alınacak her türden akaryakıtın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde uygulanan kurşun standartlarının üzerinde olduğunu ve atmosfere kötü gaz salınımı yaptığı gerekçesiyle yakıt alımına yasak getirdi.

Rum resmi makamları buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alınacak her türlü akaryakıta karşı para cezası ile araca el koymaya kadar sert tedbirler yürürlüğe koydu. Kuzeye geçen Rumlar, yakıt alındığı tespit edilirse 3 bin euro ceza ve aracına el koyma ile karşı karşıya gelecek.