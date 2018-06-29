Rumlar ucuz benzin için KKTC'ye akın ediyor

KKTC'de akaryakıt fiyatları Rum yönetimine göre oldukça ucuz. Türk lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle fiyatların Rum yönetimine göre daha uygun olması, Rumları harekete geçirdi.

BENZİN İSTASYONUNDA RUM PLAKALI ARAÇLAR

Türk lirasının Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine Türk Lirası kullanılan KKTC’deki akaryakıt fiyatları, Rum kesimine göre litre başına 3 TL civarında daha ucuz kaldı. Fark bir depoda 150 TL’den fazla olunca Rumlar KKTC’deki akaryakıt istasyonlarına hücum etti.



Rum tarafında litresi 1.23 Euro yani yaklaşık 7 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzin KKTC’de 4.30 TL’den satılıyor.





RUMLARA CEZA KAPIDA

Rumlar neredeyse yarı yarıya daha ucuz olan akaryakıta hücum edince Rumların ilgili bakanlıkları toplandı ve sınır kapılarında KKTC’den gelen Rum plakalı araçların çok sıkı denetlenmesi ve yakıt aldığı tespit edilen sürücülere ceza kesilmesi talimatı verildi.

KKTC’deki ucuz akaryakıta ilginin hızla artması üzerine harekete geçen Rum Yönetimi, vatandaşlarının KKTC’den akaryakıt almasını yasakladı. KKTC’den akaryakıt alan Rumlara 3 binden 50 bin Euro’ya kadar çeşitli cezalar uygulanması gündeme geldi.