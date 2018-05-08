taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.150
USD
4,2935
EURO
5,0917
ALTIN
180,81
PETR
75,8100

Rumlara belge götürürken yakalandı

KKTC'de, askeri ve sivil gümrük bilgilerinin yer aldığı belgeleri Güney Kıbrıs'a götüren emekli gümrük memuru yakalandı.

DHA | 08.05.2018 - 16:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

GÜMRÜK

KKTC polisi, bir ihbar üzerine emekli gümrük memuru C.A.'yı takibe aldı. C.A., aracıyla Güney Kıbrıs tarafına geçerken yakalandı.

Araçta yapılan aramada, Gazimağusa Limanı'na ait gemi giriş-çıkış, trafik ve rota bilgilerini içeren belgeler ele geçirildi.

EVİNDE DE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürülürken evinde de arama yapıldı. Evde bulunan 4 bilgisayar ve USB belleklere el konuldu. Şüphelinin aracında bulunan belgelerin 2017-2018 tarihlerine ait gemi rota ve hareketleri kayıtlarını içerdiği belirlendi.

C.A.'nın, bu belgelerle birlikte askeri ve sivil gümrük belgelerini Rumlara götürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alınan C.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Lise öğrencilerinden hibrit otomobil
Trabzon'da lise öğrencileri, yerli imkanlarla hibrit otomobil üretti.
Kocaeli'nde fuhuş operasyonu
Kocaeli İzmit'te yabancı kadınlara fuhuş yaptıran engelli kadın ve 3 kişi yakalandı.
Lastik botla kaçmaya çalışan 38 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalanarak, yabancılar geri gönderme merkezine teslim edildi.
Perinçek, Cumhurbaşkanı adaylığı için imza attı
Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplaması gereken Doğu Perinçek, bugün eşiyle birlikte kendi lehine imza verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

178
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

277
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

457
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

75
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

194
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

292
Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Alişan'a 3 kilo altın takıldı

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM