Rumlara belge götürürken yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yaralı taşıyan ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Rusya'da Putin'in yeniden devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından Medvedev'de parlamentoda yapılan seçimde oy birliği ile Başbakan seçildi.

Celal Balık, 71 yaşında Siirt'te sevdiği mesleği arzuhalciliği yapmaya devam ediyor. Mesleklerinin son temsilcileri olan arzuhalciler, gelişen teknolojiye yenik düştüler.

AB Bakanlığı Müsteşarı Selim Yenel, "Erasmus sayesinde her sene yaklaşık 55 bin Türk öğrenci, yurt dışına gidiyor. Bütçenin artmasıyla birlikte sayının artmasını bekliyoruz" dedi.

Her sene 55 bin Türk öğrenci yurt dışına gidiyor

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G.Saray'da Latovlevici dönemi sona erdi

1+1 yıllık sözleşmesinin otomatik olarak uzaması için 18 resmi maçta ilk 11'de başlaması gereken Latovlevici'nin kalan 2 haftada böyle bir şansı kalmadı.