Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

Haziran ayında Gölcük’ten Mersin’deki Güney Deniz Saha Komutanlığı’na tayini çıkan deniz yüzbaşı Kadir Karaman’ın, FETÖ’nün kripto subaylarından biri olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTI KARARI ÇIKINCA..

Karaman, bir süre önce İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında aranan örgütün ‘mahrem imamı’yla ankesörlü telefonla görüştü. Bu görüşmede kimliği belirlenen Karaman için gözaltı kararı çıkarıldı.

LÜKS YATLA KAÇTI

Bunun üzerine yüzbaşı Karaman, Sanchez isimli yelkenli yatıyla pazar günü Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kaçtı.

RUMLAR MEMNUN

Karaman, Larnaka’da Rum istihbaratına verdiği ifadede, “FETÖ soruşturmasına adımı koymuşlar. 29 Eylül’de İzmir’deki evime polis baskın düzenledi. Haber alır almaz ben de teknemle Mersin’den kaçtım” dedi.

Rum medyası, Türk subayın ‘işbirliğinden’ dolayı istihbaratın çok memnun kaldığını da yazdı.

TEKNEDE YAŞIYOR

Karaman, Rumların korunaklı bir yer teklifini reddetti. Larnaka'da kaçtığı teknede yaşıyor.

"GİZLİ TUTMALIYDIK"

Kathimerini ve Filelefheros gazeteleri, Türk subayın Larnaka limanına pasaportu olmadan girdiğini ve büyük olasılıkla siyasi sığınma hakkı tanınacağını ileri sürdü. Rum medyası ilk kez bir Türk subayın Rum kesiminden siyasi sığınma hakkı istediğine de dikkat çekti ve “Biz bu olayı gizli tutmalıydık, acemilik yaptık” yorumunda bulundu.

SIK SIK AVRUPA'YA GİDİYORDU

Kaçtıktan sonra sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve bilgileri silen Karaman’ın birçok kez Avrupa ülkelerine seyahat ettiği belirtiliyor. Karaman’ın özellikle Avrupa Parlamentosu’na eğitim için giden Polonya ve eski doğu bloku ülkesi öğrenci ve akademisyenlerle yakın ilişkisi bulunuyor.

Rum medyası, Karaman’ın, 31 metre uzunluğunda Sanchez adlı lüks bir yelkenliyle geldiğini yazmıştı. Karaman’ı askerlik döneminden tanıyanlar ise “Yelkenli 31 metre değil olsa olsa 31 feet uzunluğundadır. 31 feet yaklaşık 10 metre ediyor” dedi.