Rus aile, Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Rusya uyruklu 24 yaşındaki Svetlana Uhanova, 2 kızı ve Müslüman olup dini nikahla evlendiği Yevgeniy Koçaari ile birlikte Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nden Suriye'ye geçmek isterken yakalandı. Ailenin terör bağlantısından şüphelenilirken, Svetlana'nın annesi ve terk ettiği eşi Hatay'a gelerek aileyi ülkesine götürmek istedi ancak Svetlana Suriye'ye gitmek için direniyor.

PEÇE TAKMAYA BAŞLAMIŞTI

Rusya'nın Saratov bölgesinde yaşayan Svetlana Uhanova, 6 yaşındaki kızının babası Sergey Uhanova'dan 2 yıl önce ayrıldı. Ayrılığın ardından Rus vatandaşı olan Müslüman Yevgeniy Koçaari ile birlikte yaşamaya başlayan Svetlana iddiaya göre kısa zamanda büyük bir değişim gösterdi. İlk olarak sosyal medya hesaplarından silahlı kişilerin fotoğraflarını paylaşmaya başlayan Svetlana, ardından peçe takmaya başladı.

Yaşam tarzını tamamen değiştiren Svetlana, Müslüman olup, imam nikahı kıydığı Yevgeniy Koçaari ile birlikteliğinden de 1 kızı dünyaya geldi. Geçen Haziran ayında 6 yaşındaki kızı Elizaveta'yı gittiği ana okuldan alan Svetlana, diğer kızı ve Yevgeniy Koçaari ile Ankara'da bulunan yakınlarının yanına tatile geldi. Haziran ayı ortalarında İstanbul'a gelen Svetlana Uhanova, birlikte yaşadığı Yevgeniy Koçaari ve kızlarıyla Ankara'ya ardından da Hatay'a geçti.

TERÖR BAĞLANTISI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Hatay'dan yasadışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışırken 15 gün önce Yayladağı İlçesi sınırında yakalanan Svetlana Uhanova 2 kızı ve Koçaari, Hatay Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradan geri gönderme merkezine götürülen aile, üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

SAHTE PASAPORT KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da havalimanında Azerbaycan veya Mısır'a gitmek istediğini belirten aile, yapılan pasaport kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.





Burada Rus yetkililerle irtibata geçen güvenlik güçleri, ailenin terör şüphelisi olduğunu belirledi. Rus yetkililer Svetlana'nın Rusya'nın Saratov bölgesinde yaşayan annesi Elena Krayevaia ve terk ettiği eşi Sergey Uhanova'a ulaştı. Elena ve Sergey durumdan haberdar olunca Türkiye'ye geldi. İstanbul'da havaalanında gözaltında tutulan Svetlana ve kızıyla görüşen baba Sergey, eski eşi ve kızının Rusya'ya dönmesini istedi. Ancak Svetlana buna karşı çıktı. Anne Elena da kızını ikna edemedi. Sergey Uhanova'nın kızının Rusya dışında başka bir ülkeye gönderilmesine izin vermemesi üzerine Svetlana, kızları ve Yevgeniy Koçaari tekrar Hatay Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

ANNESİ VE ESKİ EŞİ HATAY'A GELDİ

Hatay'a gelen anne Elena Krayevaia ile Sergey Uhanova'nın tüm ısrarına rağmen Suriye veya Mısır'a gitme konusunda direnen Svetlana ikna edilemedi.

Anne Elena Krayevaia, kızının beyninin yıkandığını, tüm konuşmalarına ve ikna çabalarına rağmen kızını Rusya'ya dönmeye ikna edemediğini anlattı. Kızının Suriye'ye gitmekten başka bir şey düşünmediğini kaydeden Elena Krayevaia, torunu Elizaveta'nın da siyahlar içinde olduğunu, kızını alamasa bile torununu alıp Rusya'ya dönmek istediğini söyledi.

ESKİ EŞİNİ KIZINI ALABİLMEK İÇİN TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİ

Kızını iyi ya da kötü bir şekilde eve götürmek istediğini belirten baba Sergey Uhanova da kızının kendisine teslim edilmesi için Türk yetkililerden destek istedi. Sergey Uhanova, Svetlana'nın kızını da başka ülkeye kaçırmasından endişe duyduğunu anlattı.

Ayrıca Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin de konuyla ilgili Türkiye'den bilgi talebinde bulunduğu öğrenildi.