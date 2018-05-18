Rus ajanı Skirpal taburcu edildi

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, kızı Yuliya ile zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan eski Rus ajan Sergey Skripal, kaldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi. Skripal'in kızı Yuliya, 11 Nisan'da taburcu olmuştu.

SKİPRAL TABURCU EDİLDİ

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin açıklamasında "Sergey Skripal, Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi. Sayın Skripal ve kızı Yuliya Skripal, DS Nick Bailey (Salisbury'deki zehirlenme olayına müdahale eden ve aynı gün yoğun bakıma alınan polis) ile birlikte sinir gazına maruz kaldıktan sonra 4 Mart 2018'de hastaneye kabul edilmişti. Hepsi taburcu edildi" ifadeleri kullanıldı.

Salisbury Bölge Hastanesi, ikilinin tedavisiyle ilgili ayrıntıları vermeyeceğini açıkladı.

GİZLİ BİR YERE GÖTÜRÜLDÜLER

Sergey ve Yuliya Skripal'in güvenlikleri için gizli bir yere götürüldüğü belirtiliyor. Yuliya Skripal 11 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti. Skripaller 4 Mart 2018'de A-234 sinir gazına maruz kalmalarının ardından Salisbury'de bir bankta bilinçlerini kaybetmiş şekilde bulunmuştu.

Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan İngiltere, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Daha sonra İngiltere'ye destek veren çok sayıda ülke de benzer adımlar atmıştı. Rusya suçlamaları reddederken, Londra da hâlâ olayla ilgili bir kanıt sunmadı.