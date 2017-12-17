taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8627
EURO
4,5378
ALTIN
155,89
PETR
63,2200

Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

Askeri uzman Konstantin Sivkov, Amerikan siyasi aklının terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek değil, kontrol etmek istediğini savundu.

Detay Haber | 17.12.2017 - 00:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

Amerikalı uzmanların Suriye'nin Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında, aralarında DEAŞ militanlarının da yer aldığı "Yeni Suriye Ordusu" isimli yeni silahlı gruba eğitim verdiğine yönelik haberleri Sputnik'e değerlendiren Sivkov, şunları söyledi:

Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

ABD, DEAŞ'LI GENERALLERLE ORDU KURUYOR

"ABD hiçbir zaman DEAŞ'la mücadeleyi önemsemedi, onun yerine DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalıştı. Bu nedenle kendilerine sadık DEAŞ'lı generalleri tahliye ettiler. Gerekli olan herkesi tahliye ettiler ve meşru yönetimle savaşmak için yeni bir ordu hazırlıyorlar" diye konuştu.

Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

"WASHİNGTON, RUSYA'YA KARŞI İNTİKAM İSTİYOR"

Rus uzman ayrıca bugün Suriye kampanyasının tamamlanmasının, ABD'nin yenilgisi olarak kabul edilebileceğini ve Washington'un bu yenilgi nedeniyle intikam istediğini kaydetti. Sivkov, DEAŞ'ın kontrolden çıktığı için ABD'nin de örgütü vurmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

YENİ SURİYE ORDUSU

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, uluslararası koalisyonun Suriye'de kalan militanlarla işbirliğine devam ettiğini, Amerikalı özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, Haseke'deki sığınmacı kampında en az 6 aydır farklı terör örgütüne mensup militanların eğitildiğini ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşumun kurulduğunu açıklamıştı.

Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

İlginizi Çekebilir
İlaç devi şirketin kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu
Kanada polisi, Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın ölümünün şüpheli görüldüğü gerekçesiyle gerekli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
Güney Kore: Kuzey Kore bitcoin borsasını hackledi
Güney Kore gizli servisi, dünyanın en önemli sanal para borsalarının hacklenmesi olayının arkasında Kuzey Kore'nin olabileceğini ileri sürdü.
Eski İtalya Kralı’nın naaşı ülkesine getirilecek
Ülkenin 20. yüzyılın başındaki ilk kralı olan III. Vittorio Emanuele’nin Mısır’daki kalıntıları İtalya’ya nakledilecek.
Fransa'da cami kapatıldı
Fransa'da mahkeme radikalliğin ve şiddetin teşvik edilmesini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki Marsilya'da bir camiyi geçici olarak kapattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rıdvan Dilmen'den Deniz Gezmiş eleştirilerine yanıt

Rıdvan Dilmen'den Deniz Gezmiş eleştirilerine yanıt

40
Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM