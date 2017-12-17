Rus askeri uzman: ABD DEAŞ'ı kontrol etmek istedi

Amerikalı uzmanların Suriye'nin Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında, aralarında DEAŞ militanlarının da yer aldığı "Yeni Suriye Ordusu" isimli yeni silahlı gruba eğitim verdiğine yönelik haberleri Sputnik'e değerlendiren Sivkov, şunları söyledi:

ABD, DEAŞ'LI GENERALLERLE ORDU KURUYOR

"ABD hiçbir zaman DEAŞ'la mücadeleyi önemsemedi, onun yerine DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalıştı. Bu nedenle kendilerine sadık DEAŞ'lı generalleri tahliye ettiler. Gerekli olan herkesi tahliye ettiler ve meşru yönetimle savaşmak için yeni bir ordu hazırlıyorlar" diye konuştu.

"WASHİNGTON, RUSYA'YA KARŞI İNTİKAM İSTİYOR"

Rus uzman ayrıca bugün Suriye kampanyasının tamamlanmasının, ABD'nin yenilgisi olarak kabul edilebileceğini ve Washington'un bu yenilgi nedeniyle intikam istediğini kaydetti. Sivkov, DEAŞ'ın kontrolden çıktığı için ABD'nin de örgütü vurmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

YENİ SURİYE ORDUSU

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, uluslararası koalisyonun Suriye'de kalan militanlarla işbirliğine devam ettiğini, Amerikalı özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, Haseke'deki sığınmacı kampında en az 6 aydır farklı terör örgütüne mensup militanların eğitildiğini ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşumun kurulduğunu açıklamıştı.