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Rus askeri uzman: ABD Montrö Sözleşmesi’ni delemez

Askeri uzman Vladimir Şerbakov, ABD donanmasının Karadeniz'deki varlığını artıracağı yönündeki haberleri değerlendirdi.

RUPTLY | 21.02.2018 - 08:19..
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RT televizyonuna konuşan Şerbakov, ABD'nin Rusya'nın gücünü artırmasına karşı koymak için Karadeniz'deki varlığını artırmayı planladığı yönünde CNN'de çıkan haberi değerlendirdi.

Rus uzman, "Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerini bulundurma rejimi Montrö Sözleşmesi'ne tabi. Kimse bu sözleşmeyi bozamaz. Amerikalılar istediği her şeyi planlayabilir ama sözleşmede belirtilenin üzerine çıkamaz" dedi.

Rus askeri uzman: ABD Montrö Sözleşmesi’ni delemez



"PROVOKASYON DÖNEMİNE DÖNÜLDÜ"

ABD savaş gemilerinin gerçekten de son zamanlarda Karadeniz'e girişi sıklaştırdığını ifade eden Şerbakov, "Son kez böyle bir artış, Sovyetler Birliği'nin son yıllarında yaşanmıştı. Onlar provokasyonlar yapmaya çalışıyordu, biz de onları karasularımızdan uzak tutmaya çalışıyorduk. Şimdi tekrar bu uygulamaya döndüler" ifadelerini kullandı.

Uzman, bu ziyaretlerin Rusya için ciddi ve stratejik tehdit oluşturmadığını ama Karadeniz bölgesinde huzura katkı sağlamadığını da kaydetti.

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