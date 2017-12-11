Rus askerleri Suriye'den çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Rus birliklerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

"SURİYE'DEN ÇEKİLİYORUZ"

Ruptly haber ajansının aktardığı bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bulunan Hmeymim Rus askeri üssüne sürpriz bir ziyaret gerekleştirdi. Askeri üste Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelen Putin, ziyaret sırasında Rus birliklerinin ülkeden çekilmesinin başlangıcını ilan etti.

ESAD KARŞILADI

Rus haber ajansı Ruptly'nin canlı olarak geçtiği görüntülerde Putin'i, Rus askeri üssünde Esad karşıladığı görüntülendi. Samimi bir karşılamanın gerçekleştiği sürpriz ziyarette, İki isim daha sonra baş başa görüştü.

ASKERLERE SESLENDİ

İkili zirvenin ardından askerlerin yanına giden Putin, üsteki askerlere seslendi. Putin, ziyaret sırasında Rus birliklerinin ülkeden çekilmesinin başlangıcını ilan etti.

Putin, Suriye'de Esad'la görüştü VİDEO

TÜRKİYE'YE GELECEK

Putin'in Suriye'ye gitmesi sürpriz oldu. Çünkü Rus liderin bugünkü programına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştükten sonra Mısır'a gitmesi bekleniyordu.