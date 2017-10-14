Rus bakanın domuz eti gafı Putin'i zor durumda bıraktı

Rusya'nın tarım politikalarının konuşulduğu hükümet toplantısında söz alan Tarım Bakanı Tkaçev, “Almanya senede ürettiği 5.5 milyon ton domuz etinin 3 milyon tonunu Çin, Endonezya, Japonya, Kore ve daha birçok ülkeye satıyor. Biz neden domuz eti işine girmeyelim. Rusya’nın uzakdoğu bölgelerinde birçok besi çiftliği kurduk bile” dedi.

PUTİN BAKANIN ENDONEZYA GAFINI DÜZELTTİ

Bakan Tkaçev’in "Endonezya" gafını dikkate alan Devlet Başkanı Putin, “Unutmayın, Endonezya Müslüman ülke. Onlara domuz eti satmaya kalkmayın” düzeltmesini yaptı.

TARIM BAKANI GAFINDA ISRAR EDİNCE..

Pot kırdığının farkına varan Tkaçev, “Yanlış söyledim. Güney Kore’yi kast etmiştim” diyerek açıklamasını düzeltmek istedi. Bu sırada Putin’in yanında oturan Başbakan Yardımcısı Arakadiy Dvorkoviç'in gafla ilgili sözleri üzerine durumu kurtarmaya çalışan Tkaçev, “Merak etmeyin domuz etini Endonezya’ya da yediririz” sözlerini sarf etti.

Tarım bakanının gafında şaka yollu da olsa ısrarı sonrası Putin, uluslararası politikada sakıncalar doğurabilecek duruma karşın, kendini gülmekten alamadı.