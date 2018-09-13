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Rus Zolotov'dan muhalif lidere düello çağrısı

Rusya Ulusal Muhafızları Generali Viktor Zolotov’un, muhalefet lideri Aleksey Navalni’yi düelloya davet ettiği bildirildi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 12:33..
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Rusya’da yaşanan yolsuzluk karşıtı gösterilerin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları’nın General Viktor Zolotov’un, bu gösterilere liderlik eden muhalefet lideri Aleksey Navalni’yi düelloya davet etti.

Rus Zolotov'dan muhalif lidere düello çağrısı

"SENDEN BİFTEK YAPACAĞIM"

Navalni’nin hesap vermesi gerektiğini söyleyen Zolotov, “Anlaşılan kimse sana haddini bildirmemiş... Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım!” şeklinde meydan okudu.

Rus Zolotov'dan muhalif lidere düello çağrısı

Düello çağrısını bir video yayınlayarak yapan Zolotov, Navalni’nin geçen ay ortaya attığı ve Zolotov da dahil olmak üzere Ulusal Muhafızlar liderlerinin yolsuzluğa bulaştığına yönelik iddiaları “pis birer yalan” olarak niteledi.

"CİDDİ TEHDİTLER İÇERİYOR"

Navalni’nin iddiaları arasında askerlere düşük kaliteli gıda alınması, fiyatının pahalı gösterilmesi ve aradaki farkın zimmete geçirilmesi de bulunuyordu. Navalni’nin cezaevinde bulunması dolayısıyla bir cevap veremeyeceğini bildiren kampanya yöneticisi Leonid Volkov ise videonun “ciddi tehditler içerdiğini” ifade etti.

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