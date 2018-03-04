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Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Afrin kuzeyindeki Kefr Cenne bölgesinde bulunan ve Rusların YPG'ye bıraktığı karargâh vuruldu.

AA | 04.03.2018 - 09:44..
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Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin istikameti üzerindeki Racu, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli bölgeleri teröristlerden temizlendi.

Hava kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtalarıyla da teröristlere ait barınak, sığınak, mevziler imha edildi.

TAM İSABETLE VURULDU

Son olarak Afrin'in Kefr Cenne bölgesinde bulunan Rus bayraklı YPG karargâhı Türk Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vuruldu. İlk belirlemelere göre 36 terörist öldü.

Karargahı, Esad'ın teröristlere destek olmaları için gönderdiği rejim milisleri kullanıyordu.

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

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