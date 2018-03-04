Rus bayraklı YPG karargâhının son hali

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör odaklarından temizlenen Raco hakkında az bilinen tarihi bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

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Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

New York Gen Merkezi, 86 milyon insanın gen bilgileri üzerinde yaptığı araştırmada 13 milyon kişi, 11 neslin yer aldığı soyağacı ile 500 yıldan fazla geriye gitmeyi başardı.