Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı

Geçen yıl 19 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 4 Şubat'taki doğum günü ve Rusya'da 10 Şubat'ta kutlanan "Diplomat Günü" öncesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

BÜSTE ÇELENK BIRAKILDI

Törene, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerlov, Türk-Rus Toplumsal Forum Eş Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu katılarak elçilikte bulunan Karlov büstüne çelenk bıraktı.

Büyükelçi Yerhov, suikast sonucu hayatını kaybeden Karlov'u anma törenine gelen TBMM üyelerine teşekkür ederek, "Büyükelçi Karlov'un anısının ölümsüzleştirilmesi için Türkiye'nin sarf etmiş olduğu çabaları gerçekten takdir ediyoruz." dedi.

RUSYA İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Elçiliğin bulunduğu sokak ile Türkiye'nin diğer şehirlerindeki birçok sokağa Karlov'un adının verildiğini hatırlatan Yerhov, çeşitli spor etkinliklerinin de Karlov'a adandığını vurguladı.

Yerhov, bu adımlardan ötürü Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getirerek, "Düzenlenen etkinlikler Rusya ile Türkiye arasında mevcut ikili ilişkilerin ne derecede gelişmiş ve yüksek olduğunun göstergesidir. İki ülke liderleri Putin ve Erdoğan, bunun lokomotif fonksiyonunu üstlenmektedirler." diye konuştu.

"İYİ BİR DOSTTU"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, görev süresi boyunca çok sayıda Rus diplomatla bir araya geldiğini ve beraber birçok konuda iş birliği yaptıklarını anlatarak, Karlov'un çok ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Bozkır, şu ifadeleri kullandı: "Kendisi hem bir dost hem çok değerli bir büyükelçi hem de önemli anlarda iş birliğinin artırılması ve bazı sorunların yaşandığı dönemlerde büyükelçi yeteneklerini en fazla ortaya koymuş meslektaşlarımdan biriydi. Türkiye ve Rusya, böylesine menfur bir suikastla güdülmesi beklenen amacın gerçekleşmemesini sağlayabilecek iki dost ve komşu ülke olarak bunun üstesinden de gelmeyi başardı."