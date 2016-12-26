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Rus Büyükelçi Karlov suikastı haberlerine yayın yasağı

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

AA | 26.12.2016 - 21:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberler hakkında yayın yasağı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili haberlere dair yayın yasağı talebi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.

SORUŞTURMANIN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİNE ENGEL OLUYOR

Mahkemenin aldığı kararda, yazılı ve görsel medyada, olaya dahil olabileceği şüphesi bulunan kişilerin bir takım bilgilerinin yayımlandığı, bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

Kararda, yayın yasağı talebinin, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, toprak bütünlüğünün korunmasıyla alakalı olduğuna işaret edilerek, soruşturma tamamlanıncaya kadar mağdur, tanık, şüpheli beyanlarını içerir her türlü haber ile Büyükelçi Karlov'un vurulma anı ve sonrasına dair görüntülerle, dosya kapsamında şüpheli olan şahıslara dair haber ve paylaşımların yasaklandığı bildirildi.

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