Rus Büyükelçi Karlov suikastı Samanyolu TV'de

Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen bir sergide konuşması sırasında, FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkan bir polis tarafından suikaste kurban edilmişti.

SAMANYOLU DİZİSİNDE PROVASI YAPILMIŞ

FETÖ'nün yayın organlarından biri olan Samanyolu TV'de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89. bölümünde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının işlendiği görülüyor.

FETÖ terör örgütü üyesi suikastçı polisin gerçekleştirdiği saldırı Samanyolu TV'deki dizinin birebir aynısı.

Rus Büyükelçi Karlov suikasti Samanyolu TV'de VİDEO