taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.166
USD
3,5796
EURO
4,0675
ALTIN
140,75
PETR
49,6500

Rus Büyükelçi Karlov'un son arzusu yerine getirilecek

Suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, kardeş şehir isteği için Kırklareli Belediyesi çalışma başlattı

05.07.2017 - 12:24
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rus Büyükelçi Karlov'un son arzusu yerine getirilecek

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yazılı açıklamasında, Karlov'un eşi Marina Karlova'nın eşiyle ilgili yaptığı açıklamaları basından takip ettiğini bildirdi.

Karlov'un, Bryansk bölgesindeki Klintsi ile Türkiye'de bir şehrin kardeş şehir yapılması arzusunu duyduğunda çok duygulandığını belirten Kesimoğlu, konuyla ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti.

"GİRİŞİMLERİ BAŞLATTIK"

Kırklareli Belediyesi olarak Karlov'un son arzusunu yerine getirmek için gayret gösterdiklerini bildiren Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Klintsi Belediyesi ile kardeş şehir olmamızın olumlu olacağını düşünüyorum. Karlov'a, öldürülen eşinin Türk dostu olduğunu ve Karlov'un doğduğu Klintsi kentinin Türkiye'den bir kentle kardeş şehir olmasını çok istediğini ifade etmişti. Biz de bu çağrıyı karşılıksız bırakmak istemedik. Bu konuda girişimleri başlattık."

Marina Karlova, eşi Andrey Karlov'un vefatından önce atalarının doğduğu Bryansk bölgesindeki Klintsi ile Türkiye'de bir kentin kardeş şehir ilan edilmesini çok arzuladığını söylediğini açıklamıştı.



İlginizi Çekebilir
İstanbul'da DEAŞ ve El Nusra operasyonu: 6 gözaltı
Baskın düzenlenen adreslerde DEAŞ bayrağı ve mühimmatlar ele geçirildi.
Altınok yasağın kalktığı havalimanında inceleme yaptı
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, THY yetkilileriyle birlikte havalimanındaki tomografi cihazlarını inceledi.
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.
Ordu Valisi görevine başladı
Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, görevine başladı. Yavuz, Muş Valisi olarak görev yapıyordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

73
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

66
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

29
Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

77
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

39
Pepe İstanbul'a geldi

Pepe İstanbul'a geldi

111
Çağla Şıkel tatilde

Çağla Şıkel tatilde

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM