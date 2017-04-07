Rus çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Suriye ABD'nin saldırısını yorumladı: Aptalca

Suriye Devlet Başkanlığı makamından yapılan açıklamada, ABD saldırısı "aptalca ve sorumsuzca bir davranış" olarak nitelendi.