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Rus çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e inmek üzere yol aldı.

07.04.2017 - 13:57
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Çanakkale Boğazı'na Marmara Denizi'nden bugün saat 09.30'da giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel çıkarma gemisi, saat 11.15'de, Çanakkale önlerine ulaştı.

AKDENİZ'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Sağanak yağmur altında boğazdan geçen geminin güvertesinde, can yelekli askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Rus Savaş gemisi, boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açıldı. Geminin, bugün sabaha karşı ABD'nin füzelerle vurmasıyla sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye'nin de bulunduğu Akdeniz'e doğru yol alacağı öğrenildi.

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