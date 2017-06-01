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Rus çizgi filmi ajanlıkla suçlandı

Rus yapımı bir çizgi filmi Baltık ülkelerinde tedirginliğe yol açtı.

01.06.2017 - 12:11
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Odatv'nin Finlandiya gazetelerinden Helsingin Sanomat'tan aktardığı habere göre; çizgi filmin her bölümünde uysal koca ayının, Maşa adlı küçük kızın yol açtığı sorunlardan sıyrılmayı başarmasına dikkat çekerek, "Ya bu ayı aslında ayı değil Rusya'ysa?" denildi.

Gazeteye açıklamada bulunan Tallin Üniversitesi öğretim görevlisi Priit Höbemagi, Estonya'da ayının Rusya'yı sembolize ettiğini söyleyerek, ‘Maşa ve Koca Ayı' çizgi filminde Moskova'nın 'yumuşak güç' kullandığı şeklinde mesaj verdiğini iddia etti.

“RUSYA'NIN İMAJI POZİTİF GÖSTERİLİYOR”

Maşa ve Koca Ayı' çizgi filminin propaganda ve beyin yıkaması olduğunu söyleyen Höbemagi, "Beyinler için verilen bu savaş hibrit etkinin bir parçası. Rusya'nın olumsuz imajı pozitif gösteriliyor. Rusya'nın mesajı filtresiz kabul ediliyor. Rusya, Maşa ve Koca Ayı'nın yaşadığı güzel ülke. Moskova, Estonya'nın temel direklerini gevşetmeye çalışıyor." dedi. Çocuklara Rusya'nın imajının olumlu olarak dayatılmasının Estonya'nın güvenliği için tehlikeli arz ettiğini anlatan Höbemagi, "Eğer Rusya dostça davransaydı her şey çok güzel olurdu." dedi.

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