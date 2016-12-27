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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Halep açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Halep'teki savaş suçlarının kanıtlarını yakında açıklayacağız" dedi.

Ajanslar | 27.12.2016 - 15:23
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Halep açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısı

HALEP'İN KURTARILMASI

düzenledi Zaharova, Halep'in kurtarılmasını Suriye'deki durumun istikrar kazanması ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması bakımından önemli bir aşama olarak gördüklerini belirtti.

"SAVAŞ SUÇLARINI KANITLARIYLA AÇIKLAYACAĞIZ"

Zaharova ayrıca, militanların Halep'te işlediği savaş suçlarının kanıtlarıyla birlikte çok yakında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Son militanların 23 Aralık'ta ayrılmasıyla dört yıldan sonra yeniden tamamen hükümetin kontrolüne geçen Halep'ten bahseden Zaharova, "Suriye'de askeri ve siyasi durumdaki olumlu değişimleri, tatmin olma hissiyle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra Halep'te Bulgaristan'da üretilmiş silahlar bulunduğuna ilişkin haberlerin soru işaretleri yarattığını belirten Zaharova, "Anlaşılan Sofya (silah) ihracatını düzenlemekte acele etmiyor" dedi.

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