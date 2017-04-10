Rus doğalgazına Danimarka engeli

Danimarka Enerji ve İklim Bakanı Lars Christian Lilleholt, Reuters'a demecinde, Kuzey Akım-2 gibi projeleri şu anda sadece çevreye etkileri sebebiyle veto etme hakkına sahip olduklarını söyledi.

"EVET YA DA HAYIR DEME HAKKIMIZ VAR"

Lilleholt, yasalarda değişiklik yapmak için harekete geçmelerinin sebebine ilişkin olaraksa, "Dış politika ve güvenlik gerekçeleriyle de bir şeye evet ya da hayır deme olanağına sahip olmak istiyoruz" dedi.

Danimarka ve İsveç bu yıl içerisinde doğalgaz boru hattının topraklarından geçmesine izin verme kararını almalarından önce Avrupa Komisyonu'nun projeye müdahale etmesini istemişti.

Reuters'a konuşan Avrupalı kaynaklar ise, projenin onaylanmasını engellemek için yasal bir dayanak olmayabileceği için Avrupa Komisyonu'nun onayı olabildiğince geciktirdiğini söyledi.