Rus eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

1 Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini engellemek isteyen adam Brezilya'da Paskalya Bayramı için düzenlenen gösteride Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi sahnelendi. Ancak izleyicilerden biri gösteride Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini engellemek isteyince arbede çıktı.

2 Saldıran köpeği polisin kurşunu bile durduramadı Sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak olan Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlikeyi, İzmir’de yaşanan olay, bir kez daha gözler önüne serdi.

3 Can Dündar hakkında tutuklama ve kırmızı bülten kararı MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

4 Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyareti açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara'da özellikle enerji alanındaki stratejik projeler ile Suriye de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele alacağı belirtildi.

5 Merve Sevi: Kocamdan şiddet gördüm Ünlü oyuncu Merve Sevi aylardır eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

6 Havuz suyunu yol açtığı hastalıklar Miktarı doğru ayarlanmayan klor mikroplar öldürmesi gerekirken sağlığa zarar verebilir.