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Rus eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giymiş onlarca asker, güvertede İstanbul'u izledi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 12:20..
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Rus Donanması’na ait 310 borda numaralı Perekop isimli eğitim gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerken tüm mürettebatın güvertede sıralanması dikkat çekti.

Rus eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GEMİNİN MÜRETTEBATI GÜVERTEDE SIRALANDI

Ortaköy ve Üsküdar'da görüntülenen eğitim gemisinin mürettebatı turuncu renkli can yeleği giyerek güvertede sıralandı. Onlarca askerden oluşan mürettebatın sıralandığı gemi ilginç görüntü oluşturdu. Bazı askerler dürbün ile etrafı izlerken, bazı askerler de sahili fotoğrafladı.

RUS GEMİLERİ BOĞAZ'DA

Mart ayı içerisinde Amiral Essen ve Pytlivy isimli Rus gemileri yine İstanbul Boğazı'ndan geçerek Suriye'ye gitmişti.

Rus eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus eğitim gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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