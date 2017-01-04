Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı

1 Çukurova Havalimanı'nın inşaatı başlıyor İhalesi süreci tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatına en kısa sürede başlanacak.

2 ABD'nin El Bab'da vermek istediği desteğin ayrıntıları Pentagon, Türkiye'nin PYD'ye dokunmaması için vaat ettiği yardım listesindekilere ihtiyaç yok. Hâl böyle olunca Türkiye reddediyor.

3 Ece Temelkuran fikirleri yüzünden Zağreb'e sığınmış(!) İngiliz BBC Ece Temelkuran'ı Türkiye'nin en değerli yazarlarından biri sanmış olacak ki Zagreb'e kadar gidip röportaj yapmış..

4 Antalya Havalimanı'na yeni terminal yapılacak Antalya Havalimanı, özel uçak ve jetler için 1100 dönüm genişletilecek.

5 Reina saldırganının kimliği belli oldu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina'daki terör saldırısını düzenleyen teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

6 ABD, El Bab'da yardım için PYD'yi şart koştu ABD'li bir savunma yetkilisi El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermek için PYD/PKK unsurları için ayrıcalık istediklerini itiraf etti.