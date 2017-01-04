taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.618
USD
3,5872
EURO
3,7359
ALTIN
134,05
PETR
55,8500

Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı

Terörist Altıntaş'ın ailesi, cenazeyi henüz teslim almadı, Cenaze, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

AA | 04.01.2017 - 09:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla öldürülen Mert Mevlüt Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.

15 GÜNLÜK SÜRE BUGÜN BİTİYOR

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor. Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

207
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

117
Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

6
Kardan adam düşmanı kadın İZLE

Kardan adam düşmanı kadın İZLE

130
Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

12
Türkiye'nin tank savar füzesi: OMTAS

Türkiye'nin tank savar füzesi: OMTAS

65
Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama ile görüştü

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM