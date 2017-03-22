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Rus eşi tarafından terkedilen Türk kaptan intihar etti

Bodrum'da daha önce Hollandalı eşi tarafından terkedilen Türk kaptan, Rus olan ikinci eşinin de terketmesi üzerine intihar etti.

22.03.2017 - 16:47
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kaptan

Muğla Bodrum'da bugün saat 07.00 sıralarında, Bitez Limanı kenarındaki parkta, kaptan Murat Danacıoğlu'nu ağaca iple asılı halde görenler, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Danacıoğlu'nun öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Danacıoğlu'nun cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rus eşi tarafından terkedilen Türk kaptan intihar etti

ÖLÜMLE İLGİLİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Murat Danacıoğlu'nun, olayın ortaya çıkmasından 6 saat önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümün saati yok. Yanınızdaki kişiye değer verin, kırmayın onu. Durup durup sevdiğinizi söyleyin. Özel hissettirin, en ufak bir şeyde bitti demeyin, ağlatmayın üzmeyin. Çünkü ölümün saati yok. Belki son görüşünüz, belki de son sarılmanızdır. Belki de saatler sonra ona değil de artık toprağına dokunacaksınız. Onu değil de toprağını öpeceksiniz. Sevdiklerinizin değerini kaybettikten sonra değil, şu an bilin. Toprak aldığında geri vermez çünkü, ölümün saati yok." yazısını paylaştığı görüldü.

Rus eşi tarafından terkedilen Türk kaptan intihar etti

AYNI SORUNU 2 KEZ YAŞADI

Yaşamına son veren Murat Danacıoğlu, 20 yıl önce Bitez'e tatile gelen Hollandalı bir rehberle tanışarak evlendi. Bu evlilikten bir çocukları oldu. Ancak evliliklerinin beşinci yılında oğlunu da alıp Hollanda'ya dönen eşinden boşanan Murat Danacıoğlu, ikinci evliliğini ise 10 yıl önce yine tatile gelen Rus turist 38 yaşındaki Nadia Kalona ile yaptı. Danacıoğlu'nun bu evlilikten Melisa ve Dilara ismini verdiği ikiz kızları oldu. Danacıoğlu'nun ikinci eşi de 3 yıl önce kızlarını alıp "Ailemin yanına tatile gidiyorum" diyerek Rusya'ya döndü ve bir daha gelmedi. İkinci eşinin de kendisini terk etmesiyle Murat Danacıoğlu'nun bunalıma girdiğini söyleyen kaptan arkadaşı Mehmet Bulamaç, "Murat çok iyi, altın gibi kalbi olan birisiydi. Rus eşi bunu nasıl, niye yaptı bilemiyoruz. İlk olarak Hollandalı eşi oğlunu alıp götürdü, bir daha göremedi, ikinci kez çocukları ile giden eşinin ardından Murat kaptan iyice bunalıma girdi, birkaç kez intihar girişiminde bulundu, ancak biz yetiştik önledik, engel olduk. Ancak teknede ipi her zaman hazırdı. 'Bugün varım, sabah yokum' derdi." diye konuştu.

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