Rus gazeteci Babchenko'nun arkadaşlarından sevinç gözyaşı

Rus gazeteci Arkady Babchenko'nun öldürüldüğünün açıklanmasından hemen sonra, Ukrayna askeri ve istihbarat yetkilileri, Rus ajanlarını ortaya çıkartmak için bu operasyonu yaptıklarını belirtmiş, Babchenko'nun hayatta olduğu söylenmişti.

Babchenko'nun canlı yayında kameralar karşısına çıkması sırasında iş arkadaşları da büyük şaşkınlık yaşadı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kırım Tatar televizyonu kanalındaki gazeteciler, Babchenko cinayetiyle ilgili bir basın toplantısında Babchenko'nun ortaya çıkışı ile büyük şaşkınlık yaşadılar. Gazeteci Babchenko canlı yayında açıklamalar yaparken, meslektaşları da sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Ukraynalı polis daha önce Babchenko 41'in Salı günü evinin önünde öldürüldüğünü söylemişti .