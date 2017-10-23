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Rus gazeteciye bıçaklı saldırı

Gazeteci Tatiana Felgengauer, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından boğazından bıçaklandı.

23.10.2017 - 13:38
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Eho Moskvı tarafından yapılan yazılı açıklamada, radyonun merkez binasına giren saldırganın, baş editör yardımcısı olan Tatiana Felgengauer, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından boğazından bıçaklandığı belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganın binadaki güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiği kaydedilirken, hayati tehlikesi bulunmayan Felgengauer’in hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ŞAHSİ HUSUMET NEDENİYLE SALDIRDI

Açıklamada, saldırının nedenine ilişkin detay verilmezken, Rus medyasına konuşan bazı kaynaklar, saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.

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