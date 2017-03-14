Rus gelin sayısı 105 bini geçti

Milliyet Gazetesi yazarı Abdullah Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti nedeniyle geçen hafta sonu Moskova’da olduğunu belirttiği yazısında Rusya’da yabancılarla evlilikte Türkler ilk 3’e girdiğini belirtti.

TÜRK İŞÇİLER FAZLA

Karakuş, "2015’teki uçak krizi öncesi vizesiz girdiğimiz Rusya’ya bu defa 3 günlük vizeyle giriş yaptım. Basın özel vizesiyle girmemize rağmen pasaport kontrolünde yine bir sürü soruyla karşılaşarak kabul edildik ülkeye" detayını da verdikten sonra "Türk firmalarının Rusya’nın bir çok şehrinde aldığı işler nedeniyle Türk işçiler de çok gelmiş ülkeye" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

RUS GELİN SAYISI 105 BİNİ GEÇTİ

"Türk firmalarının Rusya’nın bir çok şehrinde aldığı işler nedeniyle Türk işçiler de çok gelmiş ülkeye. Bu nedenle iki ülke halkları arasında evlilikler de artmış. Rusya’da yabancılarla evlilikte Türkler ilk 3’e giriyormuş. Edindiğim bilgilere göre, Rus gelin sayısı 100 bini geçmiş.

Büyükelçilik yetkilileri net sayı çıkaramamakla birlikte bu sayının 105 bini geçtiğini ifade ediyor.

RUSYA'DA 100 BİNİN ÜZERİNDE TÜRK VAR

Moskova’da 30-40 bin arası Türk yaşıyormuş. Rusya’nın genelinde ise Türklerin sayısı 100 binin üstünde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk firmalarına uygulanan iş vizesi yasağının kaldırılacağını açıklamasının ardından bu sayının önümüzdeki günlerde artacağı dile getiriliyor."

