Rus genç evsiz adamın yüzüne tekme attı

St Petersburg'ta bir sokakta oturan ve alköl tüketen evsiz yaşlı adam, etrafa küfürler savurdu ve sonunda bir genç tarafından saldırıya uğradı.

ACIMASIZCA TEKME ATTI

Sokaktan geçen Rus bir genç, evsiz adamın kendisine ve kız arkadaşına küfür etmesiyle adeta çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan genç adam, acımasızca evsiz adamın yüzüne tekme attı.

Evsiz adamın yüzüne tekme attı İZLE



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adının Vitaliy İ. olduğu öğrenilen genç, sosyal medyaya yüklediği videoyla tüm tepkileri üzerine topladı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.