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Rus genç güçlü kaslara sahip olmak için ölümden döndü

Rusya'da yaşayan Kirill Tereshin, spor yapmadan güçlü kaslara sahip olmak için kendisine iğne yaptı.

13.11.2017 - 13:06
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Rusya'nın Pyatigorsk şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Kirill Tereshin, spor yapmadan güçlü kaslara sahip olmak istedi.

Güçlü kaslara sahip olmak için çeşitli yollar arayan Rus genç, çareyi sintol iğnesini kollarına enjekte etmekte buldu.

Rus genç güçlü kaslara sahip olmak için ölümden döndü

BİCEPS'İ 64 CM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İğneyle tehlikeli maddeyi kollarına enjekte eden Tereshin'in her bir kolundaki biceps'i 64cm olarak ölçüldü.

Rus genç güçlü kaslara sahip olmak için ölümden döndü VİDEO

"ÖLÜYORUM SANDIM"

Yaptığı bu iğnenin tehlikeli olduğunun farkında olan ancak bunu pek de umursamayan Rus, "Vücut geliştirmede rekor kırmak istiyorum. Bu boyuta ulaşması için kolunuza litrelerce iğne yapmanız gerekir. İğneyi ilk yaptığımda ateşim 40'a kadar çıktı. Yatakta yatıyordum, ölüyorum sandım." diye konuştu.

Vücudunu değiştirmek isteyen erkeklerin başvurduğu bir yöntem olan sintol, son zamanlarda popüler olsa da oldukça tehlikeli bir yöntem.

Rus genç güçlü kaslara sahip olmak için ölümden döndü

RUSYA'DA KULLANILABİLİYOR

Rusya'da bu maddenin kullanılmaması için herhangi bir kanun bulunmuyor ve yasal bir madde olarak algılanıyor.

SİNİRLERE KASA VE TENE ZARAR VERİYOR

2015 yılında yayınlanan Health Psychology Dergisi'nde yer alan haberde bu maddenin sinirlere, kaslara ve tene zarar verdiği ifade edildi.

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