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Rus Genelkurmay Başkanından Akar'a taziye telefonu

Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştü.

09.02.2017 - 18:55
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Rus savaş uçaklarının El Bab'da Türk unsurlarının bulunduğu binayı vurduğunu ve 3 askerin şehit olduğunu 11 askerin yaralandığını açıkladı.

AKAR'A TAZİYE TELEFONU

Yaşanan olayla ilgili Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak üzüntülerini aktardı.

Askeri Kaynaklar 'dan yapılan açıklamada; "Kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimovmeydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulunmuştur." dendi.

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