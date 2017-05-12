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Rus havayolu şirketleri kapasitelerini artırdı

Ocak-Nisan aylarında Rus havayolu şirketlerinde yolcu kapasitesi yüzde 20.6 artış gösterdi.

12.05.2017 - 11:06
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Rusya Havacılık Kurumu, Ocak-Nisan aylarında Rus havayolu şirketlerinin yolcu kapasitesinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20.6’lık artışla 27.09 milyona ulaştığını bildirdi.

Rusya Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamaya göre, kargo ve yük taşımacılığı ise yüzde 22.6 oranında artarak 344.245 bin tona yükseldi. Aynı zamanda ilk 4 ay içerisinde yolcu trafiği yüzde 24.6’lık artışla 68.1 milyar yolcu-kilometreye yükseldi.

KOLTUKLARIN DOLULUK ORAN YÜZDE 79,3

Koltukların doluluk oranı ise yüzde 79.3 oldu. Nisan 2017’de havayolu şirketleri 7,39 milyon kişiye hizmet verdi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24.1’lik artış gözlemlendi.

Kargo ve yük artışı yüzde 17.4 seviyesinde gerçekleşti ve 92.98 bin ton oldu. Geçen ay yolcu trafiği 18.229 milyar yolcu-kilometreye ulaştı ve koltukların doluluk oranı yüzde 81.2 oldu.

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