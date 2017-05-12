Rus intihar organizatörü suçunu kabul etti

2016 yılı Kasım ayında tutuklanan, 21 yaşındaki Rusya vatandaşı Philipp Budeikin, çıkarıldığı son duruşmada, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımladı.

SÖZDE OYUNUN SON GÖREVİ "İNTİHAR"

50 güne yayılmış çeşitli görevlerden oluşan sözde oyunda, gençlere, kendilerine acı vermeleri, korku filmi izlemeleri, gece yarısı uyanmaları gibi talimatlar veriliyor. Son "görev" olarak ise kendi hayatlarına son vermeleri isteniyor.

Rusya'nın St Petersburg kentinde bir cezaevinde tutulan Budeikin, 16 genç kızı bu yolla intihara sürüklemekle suçlanıyor. Ancak BBC'nin yaptığı araştırma, söz konusu oyunla "yönetici" kimliği ile ilişkide olan başka kişilerin de bulunduğunu ortaya koydu.

GÖRSELLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

Rus Novoya gazetesi, emniyet birimlerine dayandırdığı haberinde, Budeikin seviyesinde olan diğer yöneticilerin, katılımcılardan sosyal medya hesaplarındaki tüm delilleri silmesini istediğini duyurdu. Bu deliller arasında katılımcıların sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları, "kendine zarar verme görselleri" olduğu da ifade ediliyor.

130 İNTİHAR VAKASI VAR

Soruşturmayı yürüten Anton Breido, "son aşamaya" gelmiş bir genç tarafından kendilerine ihbar yapıldığını açıkladı. "Budeikin nasıl sonuç alacağını çok iyi biliyor" diyen Breido, 21 yaşındaki yöneticinin, 2013 yılında başlattığı bu süreçte, gençleri ilk etapta korku filmleri ile yönlendirmesi altına aldığını açıkladı.

Novoya gazetesi, Rusya genelinde bu akımla ilgili intiharların sayısının 130 olduğunu öne sürdü. Ancak emniyet birimleri bu iddiayı doğrulamadı.