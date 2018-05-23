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Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, 300 milyon dolar değerindeki Ocean Victory ile bugün Bodrum'a geldi.

DHA | 23.05.2018 - 19:39..
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Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri listesinin üst sıralarında bulunan metal ve çelik kralı Victor Rashnikov, 2014 yılında İtalyan tersanelerinde yaptırdığı, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki yatıyla bugün Rodos Adası'ndan Bodrum'a demir attı.

KURŞUN GEÇİRMEZ YAT

Dünyanın en büyük 3 yatı arasında gösterilen, 8 katlı ultra lüks yatın gövdesinin roketatarlara dayanıklı, camlarının kurşun geçirmez özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

İÇİNDE SİNEMA SALONU VAR

Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada ile Bodrum Kalesi arasına demirleyen yatta kütüphane, sinema salonu, tenis kortu, üç açık, iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, fitness salonu bulunuyor. Yatta 16'sı özel güvenlik, toplam 40 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

MİKONOS'A GİDECEK

Yat, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Rashnikov'un yatta dinlendiği, yakınlarının ise zodyak bota binerek Bodrum koylarını gezdiği görüldü.

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

Bodrum Limanı'ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapılan yatın, Bodrum ve koylarında 3 gün kaldıktan sonra Mikonos Adası'na gideceği belirtildi.

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

Rus iş adamı 144 metrelik yatıyla Bodrum'da

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