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Rus iş adamı Melnichenko'nun lüks yatı Fethiye'de

Fethiye Limanı'na yanaştırılan yata yaklaşık 1 milyon liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı

28.03.2017 - 20:14
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Rus iş adamı Andrey Melnichenko'nun 120 metrelik lüks yatı "A", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Dünyanın en büyük yatlarından olan "A", sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı.

Rus iş adamı Melnichenko'nun lüks yatı Fethiye'de

1 MİLYON LİRALIK YAKIT ALDI

Yata, 13 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 340 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için milyarder iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.

Rus iş adamı Melnichenko'nun lüks yatı Fethiye'de

400 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Fransa'ya gideceği öğrenildi.

Rus iş adamı Melnichenko'nun lüks yatı Fethiye'de

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