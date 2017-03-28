Rus iş adamı Melnichenko'nun lüks yatı Fethiye'de

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Etna, lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

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8 yıldır devam eden KCK Ana Davası'nda 43 sanık beraat etti, 107 kişiye hapis cezası verildi.

Dışişleri Bakanlığı bugün oldukça tartışılan bayrak konusuyla alakalı "IKYB bayrağının asılmasını endişe ile karşılıyoruz" denildi.

120 fotoğraflık galeride birçok ünlü ismin yıllar içerisinde yaşadığı değişimleri göreceksiniz..

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.

Fethiye Limanı'na yanaştırılan yata yaklaşık 1 milyon liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı

1 ORC'nin son referandum anketi Türkiye'nin kaderini değiştirecek oylamaya 19 gün kalırken rakamlar da netleşmeye başladı.

2 Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili Lüks araç tutkusu olan Mustafa Ceceli, yeni aracı için toplam 2,5 milyon lira ödedi.

3 Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer'deki 'hayır' çadırını ziyaret etti.

4 İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin saçlarının çoğu açık olan kızlarla poz vermesi, ülkenin bir numaraları gündem maddesi oldu.

5 Çamlıca Camii BBC belgeselinde Her aşaması haber yapılan, görüntülenen caminin o heybetli görüntüsü İngiliz kameramanın gözüyle ortaya çıktı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun konuşması Samsun'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı, 'hayır' çadırında neler yaşandığını tek tek anlattı.