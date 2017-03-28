Rus iş adamı Melnichenko'nun lüks yatı Fethiye'de

Rus iş adamı Andrey Melnichenko'nun 120 metrelik lüks yatı "A", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Dünyanın en büyük yatlarından olan "A", sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı.
1 MİLYON LİRALIK YAKIT ALDI
Yata, 13 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 340 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için milyarder iş adamının yaklaşık 1 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.
400 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki yatın, yakıt ikmalinin ardından Fransa'ya gideceği öğrenildi.