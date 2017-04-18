Rus iş adamının lüks yatı Fethiye'de demir attı

Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Victor Rashnikov'un süper lüks yatı 'Ocean Victory', dün öğle saatlerinde Fethiye Körfezi'ne girerek limana demirledi.

1 MİLYONLUK YAKIT ALINDI

Yata bu sabah, İzmir Aliağa'dan gelen 12 tankerle yaklaşık 1 milyon lira tutarında 350 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Yatın akşam limandan ayrılarak Karayip Adaları'na gideceği kaydedildi. Gebze ve İskenderun'da demir çelik tesisleri bulunan ve 'Demir Kralı' olarak anılan Rashnikov'un yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

6 YÜZME HAVUZU VAR

13 kabini bulunan yat, 7 güvertesi, 6 yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam ve 14 metre uzunluğundaki yüzer iskelesiyle dikkat çekiyor. 50 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte, açılır kapanır helikopter hangarı bulunuyor. 8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.