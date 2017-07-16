Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

Rus iş adamı Alexander Machkevitch'e ait olduğu belirtilen mega yat, sabah saatlerinde Yunan adalarından Bodrum ilçesi açıklarına geldi.

TATİLCİLER GÖZLERİNİ ALAMADI

2015 yapımı ve değeri 160 milyon dolar olduğu öğrenilen mega yat, Yalıkavak Küdür açıklarına demirledi. Büyüklüğüyle dikkati çeken yata, tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Bazı tatilciler Yalıkavak sahilinden ve yüksek noktalardan mega yatı fotoğraflamaya çalıştı. Çok sayıda yat mürettebatının hazır beklediği yatta iş adamı Machkevitch'in olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Mega yatın ne kadar daha ilçede kalacağı henüz bilinmiyor.