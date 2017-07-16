taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

2015 yapımı ve değeri 160 milyon dolar olan mega yat, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

16.07.2017 - 14:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rus iş adamı Alexander Machkevitch'e ait olduğu belirtilen mega yat, sabah saatlerinde Yunan adalarından Bodrum ilçesi açıklarına geldi.

TATİLCİLER GÖZLERİNİ ALAMADI

2015 yapımı ve değeri 160 milyon dolar olduğu öğrenilen mega yat, Yalıkavak Küdür açıklarına demirledi. Büyüklüğüyle dikkati çeken yata, tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

Bazı tatilciler Yalıkavak sahilinden ve yüksek noktalardan mega yatı fotoğraflamaya çalıştı. Çok sayıda yat mürettebatının hazır beklediği yatta iş adamı Machkevitch'in olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Mega yatın ne kadar daha ilçede kalacağı henüz bilinmiyor.

Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

Rus iş adamının lüks yatı Yalıkavak'ta

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da sahte rapor operasyonu: 10 tutuklama
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 86 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Akaryakıt istasyonunun 2 günlük geliri şehit ailelerine
Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonunun 2 günlük geliri şehit ailelerine bağışlanacak.
Miras kalan evde gizli bölmede 100 fünye bulundu
Aydın, Koçarlı'da, bir evde onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu.
'Şehitler Makamı'na yoğun ilgi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni kapsamında açılışı yapılan Şehitler Makamı'na vatandaşların ilgisi devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

206
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

94
Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

296
Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

201
Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

47
Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı

32
Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM