taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.309
USD
3,5664
EURO
4,0077
ALTIN
144,64
PETR
53,7400

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de

Rus iş adamı Oleg Deripaska'nın "Queen K" isimli lüks yatı Fethiye'ye demir attı.

23.05.2017 - 16:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dünyanın en zenginlerinden biri olarak bilinen 49 yaşındaki Deripaska'nın, 2004 yılında yapılan 72 metre uzunluğunda ve 140 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen "Queen K" isimli süper lüks yatı, Fethiye Limanı’na yanaştı.

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de

LÜKS YATA 400 BİN LİRALIK İKMAL YAPILDI

Yata 6 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 120 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 400 bin lira ödeyeceği öğrenildi. Süper lüks yatın içerisinde Rus iş adamının olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

500
Türkiye'den Avusturya'ya NATO engeli

Türkiye'den Avusturya'ya NATO engeli

66
Ozan Tufan gözaltına alındı

Ozan Tufan gözaltına alındı

99
Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül aynı karede

51
Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

109
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM