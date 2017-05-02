taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.136
USD
3,5353
EURO
3,8601
ALTIN
142,74
PETR
52,1100

Rus istihbarat gemisinin enkazında çalışma başlatıldı

Rus istihbarat gemisi "Liman"ın enkazında, Rusya Deniz Kuvvetlerinin araştırma ve kurtarma gemisi "Seliger" ve "SB-739" çalışmalar yürütüyor

02.05.2017 - 14:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

RUSS

Kilyos sahilinden 18 mil açıkta 27 Nisan'da canlı hayvan gemisi Togo bayraklı "Youzarsif" ile çarpıştıktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"ın enkazında çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Rus istihbarat gemisinin enkazında çalışma yapmak üzere Rusya Deniz Kuvvetlerine ait denizaltı araştırma ve kurtarma gemisi 58 metre uzunluğundaki "Seliger" ile açık deniz römorkörü "SB-739", kazanın gerçekleştiği noktaya gönderildi.

Her iki gemi, enkazdaki çalışmalarının ardından Sivastopol Limanı'na hareket edecek.

Rus Donanması istihbarat gemisi "Liman", Kilyos sahilinden 18 mil açıkta görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Togo bayraklı canlı hayvan gemisi "Youzarsif" ile çarpışmıştı.

3 SAAT SONRA BATMIŞTI

"Liman", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türk donanması tarafından mürettebatı kurtarıldıktan 3 saat sonra batmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

36
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

312
Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşü

163
Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

178
Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin seçmene hakaret etti

285
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

90
Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM