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Rus istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin" sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

24.06.2017 - 10:15
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Rus istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Rus donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin" saat 08.15 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.İstihbarat gemisine geniş güvenlik önlemleri altında  sahil güvenlik, kıyı emniyeti kurtarma 8 gemisi ve deniz polisi eşlik etti. İstihbarat gemisinin ön bölümünde bulunan askeri personelin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Bazı askerlerinde geminin güvertesinde İstanbul Boğazı'nı izledi.

Gemide çok sayıda personelin de olduğu görülürken, gemi yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

Rus istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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