Rus jetinden Karadeniz'de ABD keşif uçağına önleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Rusya sınırına hızla yaklaşan bir uçak tespit edilmesinin ardından bölgeye en yakın üsten Su-27 tipi jetin havalandığı belirtildi.

ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağının, Rus jetinin havalanmasının ardından rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığı kaydedildi.

Rus savaş uçakları, geçen yılın kasım ayında da Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı.

Rus Su-27 savaş jeti

ABD ORDUSU: "ÖNLEME 2 SAAT 40 DK. SÜRDÜ"

ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, EP-3 Aries tipi keşif uçağına, Karadeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken bir Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Su-27'nin, EP-3 uçağına 5 fit mesafeye kadar yaklaşması ve EP-3'ün güzergahına girmesi ile EP-3'ün, S-27'nin kuyruk türbülansında uçmasına neden olduğu için bu temasın tehlikeli olduğunu değerlendirdik." ifadesi kullanıldı.



Rusya'nın uluslararası hava sahasında uçma hakkını tanıdıkları ifade edilen açıklamada, Amerikan uçağının uluslararası hukuka uygun faaliyet yürüttüğü, Rusya'nın bu önlemesi konusunda provokatif davranmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, önlemenin 2 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Amerikan EP-3E Aries II keşif uçağı

ABD DIŞİŞLERİ: "RUSYA ANLAŞMALARI HİÇE SAYIYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "ABD, 29 Ocak'ta Karadeniz'de Rusya'nın güvensiz askeri uygulamasından duyduğu üst düzey kaygıyı belirtmiştir. Rusya'ya ait Su-27 tipi jet uluslararası sularda ABD'nin EP-3 tipi jetine 5 fit kadar yaklaşmıştır." ifadesine yer verildi.

"Bu, Rusya'nın uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını gösteren son örnektir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Rusya'ya "bu güvensiz tavırlarına son vermesi çağrısı" yapıldı.