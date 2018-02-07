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Rus kadına morgda tecavüz

Rusya'da reality şovda ünlenen kadın ünlü, öldürüldükten 10 yıl sonra morgda tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 15:02..
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Oksana Aplekaeva adlı Rus ünlüsü kadın 2008 yılında bir kamyon şoförü tarafından yol kenarında ölü bulundu.

Rus kadına morgda tecavüz

CİNAYETE KURBAN GİDEN KADINA TECAVÜZ

Kadının cinayeti, yıllar geçmesine karşın çözülemedi. Dosyası halen kapanmayan kadının cesedi, bu yıl mezarından çıkarılarak tekrar otopsi yapıldı.

Yapılan incelemelerde kadının tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Tecavüzün araştırılması için yapılan DNA testinde ise tecavüzcünün morgda çalışan bir teknisyen olduğu tespit edildi.

Rus kadına morgda tecavüz

RUSYA'DA ÖLÜLERİ KORUYAN BİR YASA YOK

Tecavüzden sonra da morgda çalışmaya devam eden ve toplamda 12 yıl çalışan teknisyenin Rus yasalarında böyle bir durum için belli bir yasa olmaması sayesinde ceza almayacağı tahmin edilirken işten istifaya zorlandığı öğrenildi.

Rus kadına morgda tecavüz

CİNAYET ÇÖZÜLEMEDİ

Bununla birlikte teknisyenin cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Rus polisi kadının bir araçtan atılarak öldürüldüğünü ancak daha sonra tekrar yerinin değiştirildiğini ifade etti.

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